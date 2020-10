A carregar o vídeo ...

Há 26 anos, Romário protagonizou uma finta no clássico Barcelona-Real Madrid que ficou na história do futebol. Os espanhóis apelidam este gesto de 'Cola de vaca'. Gonçalo Paciência executou a finta no treino do Schalke 04. Ora veja. [Vídeo: Schalke 04].