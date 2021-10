A 'flash' relâmpago de Mourinho: chegou, disse isto e... saiu disparado

A carregar o vídeo ...

A Roma perdeu por 2-1 diante do Milan e, no final, José Mourinho decidiu ser curto nas palavras. Uma decisão justificada pelo técnico pela eventual suspensão de que seria alvo caso dissesse o que pensa. Foi uma forma indireta de deixar críticas à equipa de arbitragem desta partida, que significou para o técnico português o final de uma sequência de 43 jogos caseiros sem perder. No final desta curtíssima 'flash', Mourinho nem deixou espaço para qualquer questão e saiu disparado.