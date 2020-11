A forma original com que Luis Enrique anunciou os convocados para a seleção espanhola

A carregar o vídeo ...

Normalmente, os selecionadores costumam anunciar a convocatória para as equipas nacionais através de uma conferência de imprensa. Contudo, com os dias que correm (muito devido à presença do vírus Covid-19 no nosso quotidiano), Luis Enrique optou por mais original e escolheu... caricas para anunciar os jogadores que quer consigo nos próximos compromissos da seleção espanhola. [Vídeo: SE Fútbol]