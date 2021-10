A carregar o vídeo ...

Para se ser piloto de Fórmula 1 não basta ter apenas dotes especiais para o volante. É também preciso todo um trabalho físico super exigente, a começar logo pelo pescoço, que durante uma prova é submetido a pressões incríveis. As imagens do treino de Checo Pérez, de olho no GP do México, mostram bem essa exigência.