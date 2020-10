«A fórmula guerreira não pára de crescer»: Sp. Braga mostra bastidores de mais um dia de trabalho

A carregar o vídeo ...

"Ready, Set, Go! Dia após dia, a fórmula guerreira não pára de ser melhorada", escreveram nas redes sociais os bracarenses legendando mais um vídeo dos bastidores do trabalho no Sp. Braga. A equipa de Carlos Carvalhal volta a jogar no próximo dia 17, em receção ao Nacional, depois da goleada do último sábado em casa do Tondela (4-0).