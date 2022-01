A frase curiosa de Quique Flores: «Os portugueses são os uruguaios europeus»

A carregar o vídeo ...

Atual treinador do Getafe, equipa que recentemente surpreendeu Espanha ao derrotar o Real Madrid, Quique Flores deixou uma frase curiosa a propósito dos jogadores uruguaios e portugueses. No entender do antigo técnico do Benfica, os jogadores lusos "são os uruguaios europeus", tudo por causa da sua competitividade e pelo facto de um país tão pequeno saírem tantos bons jogadores.