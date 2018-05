A frase de Fernando Torres que deixou Griezmann em lágrimas

Os rumores que dão Antoine Griezmann como estando de saída do At. Madrid não caíram bem junto dos adeptos colchoneros, levando mesmo a muitos assobios no último jogo da temporada, diante do Eibar. O francês, herói em tantos encontros, era agora alvo de apupos de cada vez que tocava na bola. O francês não escondia o quanto aquilo o afetava e, naquele momento, os pesos pesados do grupo decidiram entrar em ação. Fernando Torres e Gabi, em campo, fizeram a sua parte e depois foi a vez de Godín, que estava no banco, ir junto dos adeptos para pedir apoio. Ato contínuo, os assobios transformaram-se num estádio inteiro a entoar o nome do francês. Mas o momento mais especial e tocante foi quando Torres se aproximou do dianteiro e lhe disse duas frases que o deixaram em lágrimas...