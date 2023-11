A frase de Zidane que deixou Messi envergonhado: «Há poucos jogadores como ele. Bem, só há um...»

A carregar o vídeo ...

Zinedine Zidane foi desafiado pela Adidas a descrever Lionel Messi em poucas palavras e, depois de deixar muitos elogios ao astro argentino, terminou com uma frase que o deixou... algo envergonhado: "[O futebol dele] É aquilo que as pessoas querem ver. Há poucos jogadores assim, como ele. Bem, só há um...", referiu o antigo internacional francês, numa alegada referência a Cristiano Ronaldo, que foi orientado pelo agora treinador no Real Madrid em 2015/16, 2016/17 e 2017/18. (Vídeo: YouTube/Adidas)