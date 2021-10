A frase do árbitro que indigna o Real Madrid: «Tiveram 90 minutos, não venham com coisas...»

A carregar o vídeo ...

O Real Madrid empatou esta quarta-feira diante do Osasuna, num jogo no qual os jogadores merengues se mostraram bastante desagradados com o árbitro, especialmente por causa dos minutos de compensação dados na segunda metade. Ora, o juiz Soto Grado não foi de modas e, perante os protestos lançou uma frase que diz tudo "Tiveram 90 minutos, por isso não venham com coisas, a protestar de que só meti um minuto. Não, não, eu já sei...", atirou o árbitro, perante as queixas de Rodrygo, Militao e Vinícius Jr. A frase, refira-se, está a gerar alguma polémica em Espanha, especialmente pela forma como o juiz se dirigiu aos jogadores.