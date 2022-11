A carregar o vídeo ...

Marc Gasol, agora ao serviço do Básquet Girona, protagonizou este domingo um momento que está a dar que falar em Espanha, já que depois do encontro com o Gran Canaria, quando voltava para os balneários, deu um murro no teto e acabou por destruir parte daquela zona de cobertura do túnel do Pavelló Girona-Fontajau, o reduto... da sua equipa.