A fúria de Miguel Oliveira com Zarco na Holanda: «Ele mandou-me para fora!»

A carregar o vídeo ...

19.º na Sprint do Grande Prémio da Holanda, Miguel Oliveira viu a sua prova ser comprometida por uma ação logo no início da 2.ª volta com Johann Zarco e, à chegada às boxes após a corrida, não escondeu a sua insatisfação. "Estava com o meu joelho no chão e ele mandou-me para fora. Ele mandou-me para fora! Completamente. Ele mandou-me para fora!", disse o português à sua equipa, antes de lançar as suas luvas para longe.