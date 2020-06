A gafe do ministro da Saúde britânico com o nome de Rashford que já é viral

A carregar o vídeo ...

Marcus Rashford foi responsável por uma campanha contra o fim do financiamento das refeições gratuitas nas férias escolares a milhões de crianças carenciadas que pressionou o governo britânico, liderado por de Boris Johnson , que decidiu mesmo recuar na sua decisão . Mas na hora de dar 'os créditos' ao futebolista do Manchester United, o minsitro da Saúde britânico, Matt Hancock, enganou-se no nome, chamando-o de Daniel. Uma gafe que já é viral.