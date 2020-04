A carregar o vídeo ...

Kellyanne Conway é conselheira de Donald Trump e parece não saber a razão do nome do novo coronavírus. "Este é o Covid-19 e não o covid-1", afirmou ela insinuando que a OMS tivesse ocultado as outras situações. No entanto Covid-19 refere-se ao ano em que surgiu o primeiro caso na China.