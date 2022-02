A genial jogada que deu o 2-0 ao Sporting no Dragão: bola passou por todos os jogadores antes do golo

O Sporting ampliou vantagem diante do FC Porto pouco depois da meia hora, mercê de um golo de Nuno Santos após uma brilhante jogada coletiva do leão. Tudo começa atrás, passa por todos os jogadores, e acaba com o tento do extremo. A fase final da jogada é incrível, com os jogadores envolvidos a fazer a bola avançar a dois toques. No total foram 40 segundos de passes do Sporting até ao golo final.