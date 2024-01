A grande ação defensiva de Neemias Queta sobre Antetokounmpo que chamou a atenção dos fãs da NBA

A carregar o vídeo ...

Neemias Queta somou esta madrugada mais 12 minutos na NBA pelos Boston Celtics , num jogo onde, apesar de a sua equipa ter perdido frente aos Milwaukee Bucks (135-102) , o poste português - que contribuiu com três ressaltos e quatro pontos - chamou a atenção com uma grande ação defensiva sobre Giannis Antetokounmpo, uma das estrelas do basquetebol mundial. (: TNT Sports)