Luís Martins foi o convidado do 'Façam as vossas apostas', podcast do. Durante a conversa, o ex-coordenador técnico do Sporting recordou a convivência com Francisco Conceição e a saída do jovem do clube de Alvalade. Atualmente, o jogador representa o FC Porto. Pode ouvir a versão completa do podcast aqui