A história de amor de Jorge Miguel com o Famalicão durou 22 anos e só faltou a 1.ª Liga para ser perfeita

Jorge Miguel chegou ao Famalicão com 6 anos e saiu quando tinha 28. O jogador, natural de Vila Nova de Famalicão, só lamenta nunca ter vestido a camisola dos famalicenses na 1.ª Liga. O defesa, atualmente no Lusitânia Lourosa, é o protagonista do 'Aqui, jogas em casa', uma parceria Record com o Placard.pt.