Yaroslav é ucraniano e vive em Portugal há seis anos. Adepto do Famalicão, protagonizou um momento impressionante no último jogo ao entregar bandeira da Ucrânia a Zlobin, guarda-redes russo dos famalicenses. Um testemunho de coragem num período de conflito entre os dois países no 'Aqui, jogas em casa' desta semana, uma parceria entre Record e placard.pt