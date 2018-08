A história do miúdo de 10 anos que roubou um recorde a Michael Phelps

Chama-se Clark Kent, tem 10 anos, e este fim de semana conseguiu quebrar um recorde que perdurava há 23 anos e que estava a posse do lendário Michael Phelps. Foi nos 100 metros mariposa do Far West International Championship, prova na qual bateu o anterior máximo, fixado pelo tiburão de Baltimore, em mais de um segundo. Conheça no vídeo acima um pouco da história deste miúdo, que ameaça ser um fenómeno.