[Reportagem originalmente publicada a 25 de abril de 2019] Joelson treinou na equipa principal do Sporting pela primeira vez quando tinha apenas 16 anos. Apesar da tenra idade, já habituado a queimar etapas. Teve de o fazer com 11 anos, quando trocou a Guiné-Bissau por Portugal. E a entrada no Sporting foi imediata, tal como nos contou nesta reportagem.