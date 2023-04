A história dos amigos apaixonados pelo Farense que se juntam no café com vista para o estádio São Luís

A carregar o vídeo ...

Num café com vista para o mítico São Luís, o clube da terra é amado e tema de todas as conversas. "Aqui só queremos saber do nosso clube e o grande, o maior de todos, é o Farense", assegura, em jeito de apresentação, Luís Ferradeira, um dos membros do grupo do café Antão, que reúne vários apaixonados pelo emblema maior da cidade de Faro. Esta é a história da rúbrica 'Aqui, jogas em casa', uma parceria com o placard.pt