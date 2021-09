A homenagem a Jorge Sampaio junto à Câmara Municipal de Lisboa

A carregar o vídeo ...

O cortejo fúnebre de Jorge Sampaio passou pela Praça do Município de Lisboa, naquele que foi o primeiro momento de homenagem pública deste sábado ao antigo Presidente da República, que morreu na sexta-feira. À espera do cortejo fúnebre de Jorge Sampaio, que foi também presidente da câmara de Lisboa entre 1990 e 1995, estavam familiares, o atual presidente do executivo camarário, Fernando Medina, vereadores, deputados municipais, presidentes de freguesia e candidatos nas autárquicas de 26 de setembro, entre outras entidades, além de dezenas de populares