A homenagem a Kobe no treino do Real Madrid: minuto de silêncio e Sergio Ramos com camisola especial

O plantel do Real Madrid homenageou esta segunda-feira o ex-basquetebolista Kobe Bryant, que morreu no domingo após a queda de um helicóptero. Antes do início do treino, o plantel merengue cumpriu um minuto de silêncio mas saltou à vista o tributo do capitão Sergio Ramos, que envergou uma camisola do Black Mamba na seleção olímpica dos Estados Unidos. [Vídeo: Omnisport]