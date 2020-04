A carregar o vídeo ...

Ezequiel Garay luta para recuparar do coronavírus, tendo sido um dos futebolistas do Valencia infetado com Covid-19. Nas redes sociais, a mulher do antigo jogador do Benfica, Tamara Gorro tem deixado vários alertas sobre o contágio. Numa das suas últimas publicações, Tamara faz uma homenagem aos profissionais de saúde.