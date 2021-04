A homenagem de alunos de Seia a Alfredo Quintana que vai ainda mais longe

A carregar o vídeo ...

O 7º F, do A.E.G.C.Carvalho, em Seia, realizaram um vídeo de homenagem a Alfredo Quintana. O andebolista, falecido em feveiro, é lembrado pelos alunos que apontam a alguém que é "exemplo de superação" e "soube ultrapassar obstáculos". "Mobilizou-se uma turma em que há alunos de diferentes nacionalidades, etnias e culturas, sentiram-se também as dificuldades e limitações do "E@D, mas que não constituíram barreira para o cumprimento do desafio. Mostrar que nos podemos unir em torno de uma causa comum, neste caso uma homenagem a alguém muito especial, ultrapassando obstáculos. Alfredo Quintana por ser um homem conhecido internacionalmente, uniu o mundo na emoção do seu reconhecimento e na tristeza da sua partida precoce. Estes alunos tiveram a oportunidade de aprender a reconhecer o mérito e a elevação de alguém tão especial e ainda que, com o trabalho, dedicação e união podem conseguir ser melhores pessoas e atingir os seus objetivos. O fomento dos valores e a reflexão sobre eles tornaram-se pontos-chave desta proposta", pode ler-se na legenda do vídeo no Twitter