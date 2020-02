A homenagem que todos esperavam: o tributo dos Lakers a Kobe Bryant antes do jogo com os Portland Trail Blazers

A carregar o vídeo ...

Depois de várias homenagens um pouco por todo o Mundo, eis o momento que todos os fãs e adeptos de NBA esperavam: o tributo dos Los Angeles Lakers a Kobe Bryant, após a morte do basquetebolistas norte-americano. O emocionante vídeo do 'Black Mamba' foi transmitido nos ecrãs do Staples Center, antes do encontro com os Portland Trail Blazers. [Vídeo: Omnisport]