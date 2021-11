A carregar o vídeo ...

Santiago Vera prometeu bastante nos tempos de formação no River Plate, mas a verdade é que nunca chegou onde se esperava. Entretanto saiu, rumou ao Olimpia sem sucesso e este ano regressou à Argentina por empréstimo, para representar o Almirante Brown. E é por lá que se tem destacado, com lances como este que protagonizou diante do Quilmes.