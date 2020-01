A impagável reação de Coco Gauff ao ouvir o pai dizer-lhe um palavrão

A carregar o vídeo ...

Coco Gauff e o seu pai Corey, que também assume o papel de treinador, provocaram esta madrugada um delicioso momento durante o encontro com Laura Siegemund, no Open de Auckland. Tudo sucedeu numa paragem de jogo, quando Corey se aproximou da sua filha para a tentar motivar com um discurso muito bem conseguido. Coco ouviu tudo, aceitou, mas houve algo que lhe ficou na retina: o facto de o seu pai ter dito um palavrão. "Não podes dizer palavrões", atirou a jovem de 15 anos, perante o ar de espanto do seu pai, que naquele momento levava consigo um microfone.