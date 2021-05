A carregar o vídeo ...

Campeão esta temporada com o Inter Milão, Antonio Conte soube esta quarta-feira que terá um concorrente de peso para lutar pelo Scudetto na próxima época: José Mourinho. O treinador campeão de 2020/21 soube, com a ajuda de um jornalista italiano, da vinda do 'Special One' para a AS Roma e a sua reação é impagável.