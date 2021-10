A impagável reação de três jovens ao perceberem que estavam a falar com o engenheiro... Lewis Hamilton

A carregar o vídeo ...

Lewis Hamilton surpreendeu, numa iniciativa da Mercedes com a UBS, três jovens que não se vão esquecer deste encontro tão cedo. O piloto britânico fez uma visita à fábrica da Brackley e, disfarçado de engenheiro, ficou 'encarregue' de mostrar o seu próprio carro aos pequenos visitantes. A certa altura, ainda irreconhecível, avisa os jovens que não podem tocar no volante, uma vez que apenas Hamilton tem autorização. Estes soltam uma gargalhada, uma vez que ele próprio o está a fazer, e é aí que descobrem com quem estão a falar, deixando-os... perplexos. "Estou chocado", exclamou imediatamente um deles, ao conhecer o seu ídolo da Fórmula 1. (Vídeo: UBS/YouTube)