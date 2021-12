A impagável reação do filho de Messi à conquista de mais uma Bola de Ouro: «Não tinhas seis?»

A carregar o vídeo ...

Thiago Messi protagonizou um dos momentos mais caricatos da reportagem feita pela France Football a propósito da conquista da sétima Bola de Ouro por parte do seu pai. Tudo porque o filho do craque do Paris SG parece ter-se perdido nas contas e nem sabia que o pai tinha ganho o troféu... A conversa entre ambos é deliciosa!