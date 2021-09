A impressionante queda de Deniz Öncü no GP San Marino: piloto esteve 30 minutos inconsciente

A carregar o vídeo ...

Deniz Öncü não ganhou para o susto na terceira sessão de treinos do Moto3, esta manhã, em Misano. O piloto turco da KTM sofreu uma forte queda, da qual acabou por recuperar, depois de ter estado 30 minutos inconsciente, conforme contou depois das redes sociais. "Grande queda. Estive inconsciente durante 30 minutos e quando acordei nem consegui andar durante duas horas. Agradeço ao pessoal médico, porque graças a eles estou bem. Agradeço também todas as mensagens que me mandaram depois daquele horrível acidente. Estou bem e espero poder competir no GP San Marino." (Vídeo Instagram)