A impressionante tatuagem de Marc Bartra: «Paciência, trabalho e sacrifício...»

A carregar o vídeo ...

"Hoje partilho com todos vocês algo muito especial para mim! Durante todo este tempo, aprendi que a mente preparada supera a dor e que a paciência, juntamente com o trabalho e o sacrifício, leva-te aonde quiseres. Nestes momentos em que os minutos passam e não percebes porque está concentrado e focado a 100%, então é quando és imbatível", escreveu Marc Bartra na legenda do vídeo que publicou no Instagram a mostrar a sua tatuagem. Impressionante!