Lewis Hamilton protagonizou ontem uma recuperação fantástica na corrida sprint do Grande Prémio do Brasil , que foi ganha pelo seu companheiro de equipa, Valtteri Bottas. O britânico da Mercedes partiu do 20º e último lugar da grelha após sofrer uma penalização e, ao longo das 24 voltas, recuperou 15 posições para terminar em 5º. [Vídeo: Twitter Fórmula 1]