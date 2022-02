A incrível estratégia de Azpilicueta para enganar os jogadores do Palmeiras no penálti de Havertz

A carregar o vídeo ...

O Chelsea venceu este sábado o Mundial de Clubes, numa final resolvida pelo golo de penálti de Kai Havertz, perto do final do prolongamento. Foi um momento de tensão para o alemão, mas que acabou por ser (muito) atenuado pelo papel de César Azpilicueta pela forma como enganou os jogadores do Palmeiras. É que o espanhol pegou na bola, como se fosse ele a cobrá-lo, ouviu todas as bocas dos brasileiros e, depois destes se 'cansarem', passou o esférico ao germânico. E dos onze metros, Havertz não perdoou e deu o título aos ingleses.