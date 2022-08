A carregar o vídeo ...

A derradeira prova do segundo dia de Campeonatos Europeus de atletismo, os 100 metros femininos, deu uma dos maiores espectáculo da jornada, com a alemã Gina Lückenkemper a levar o estádio à loucura com uma vitória sobre a suíça Mujinga Kambundji. Um triunfo inesperado, apenas definido no 'photo finish'.