A incrível queda que tirou Yves Lampaert da luta pelo pódio no Paris-Roubaix

Yves Lampaert fechou este domingo o top-10 do Paris-Roubaix, mas a verdade é que a sua luta era outra: pelo pódio. Tudo acabaria por ir água abaixo já nos últimos 10 quilómetros, quando o ciclista da QuickStep-AlphaVinyl foi ao solo, numa queda ao estilo MotoGP, por culpa da ação de um fã que estava na beira da estrada a aplaudir. Apesar da espectacularidade do momento, que o terá deixado certamente muito dorido, Lampaert levantou-se e voltou à prova, acabou no top-10 e, no final, não poupou nas críticas.



"Estas situações não deveriam acontecer numa corrida. É uma vergonha. Queria cortar a curva pela direita e normalmente os fãs desviam-se. Mas este homem meteu o braço para a frente e atingiu-me. Como resultado, perdi o controlo da biciclista e não consegui manter-me em pé. Se não sabes nada desta corrida, então fica em casa. Para mim foi dramático, porque ainda lutava pelo pódio. O Mohoric e o Van Baarle eram mais fortes do que eu, mas o terceiro lugar ainda era possível", disse o ciclista de 31 anos.