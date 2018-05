A incrível reação dos adeptos do Nun’Álvares/IESFafe após a perda do 1º lugar

Há adeptos e adeptos. Em Fafe, a equipa de futsal perdeu a liderança da AF Braga no último fim-de-semana e até pode ter desperdiçado a oportunidade de se apurar para os campeonatos nacionais, mas os adeptos mostraram que estão sempre ao lado dos jogadores. De surpresa, dezenas de pessoas encheram as bancadas no regresso aos treinos e mostraram toda a sua paixão quando o plantel entrou no pavilhão.



As imagens que se seguem demonstram um pouco o que sentiram os jogadores…



"Ficamos sem palavras. Há muito que dizemos que o Nun’Álvares/IESFafe é um clube especial. Estávamos todos muito tristes pela derrota e aquelo apoio foi incrível. Tudo iremos fazer para lhes dar uma alegria. Estes adeptos merecem tudo e o próprio clube merecia estar nos campeonatos nacionais. Esta união é rara de se ver. Este clube movimenta centenas de pessoas. Temos um forte apoio onde quer que joguemos", afirmou Tiago Nogueira, jogador do Nun’Álvares/IESFafe.