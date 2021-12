A carregar o vídeo ...

Depois do dia de testes em Abu Dhabi, Max Verstappen voltou esta quarta-feira à 'casa' da Red Bull na Áustria e tinha à sua espera uma receção à altura de um campeão do Mundo. E com esse estatuto no currículo, o holandês foi recebido com uma verdadeira mancha laranja, bem ao estilo do futebol.