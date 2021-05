A carregar o vídeo ...

O Vizela tem, este sábado, um encontro decisivo na luta pela subida e os adeptos fizeram questão de mostrar o seu apoio à equipa antes do embate com o Vilafranquense. Nesse sentido, depois de cerca de 50 adeptos terem ido esperar a equipa aquando da saída do hotel, várias centenas de vizelenses receberam os jogadores em festa quando o autocarro passou na zona da estação ferroviária. [Vídeo: Record]