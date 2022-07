A incrível recuperação que impediu despedida de sonho para Allyson Felix nos Mundiais

A carregar o vídeo ...

A norte-americana Allyson Felix despediu-se esta madrugada dos Mundiais de atletismo, ao conquistar nos 4x400 metros mistos a sua 20.ª medalha em Campeonatos do Mundo, com o bronze do terceiro lugar. Só por si seria algo para a atleta de 36 anos recordar, mas a verdade é que a forma como tudo sucedeu certamente a deixará com um amargo de boca. É que, a 100 metros da meta, ninguém era capaz de dizer que Felix seria segunda, quanto mais terceira. Liderava de forma destacadíssima, até que Marileidy Paulino, da República Dominicana, 11 anos mais nova, apareceu que nem uma flecha e a ultrapassou, tal como a holandesa Femke Bol. Ainda assim, apesar da sensação amarga de ter deixado escapar um último ouro, o Hayward Field levantou-se para render um último aplauso a uma das mais importantes velocistas de sempre.