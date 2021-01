A incrível transformação de Conor McGregor ao longo dos anos

A carregar o vídeo ...

Este sábado, Conor McGregor voltará a subir ao octógono do UFC para voltar a lutar nos peso-leves, naquele que será um retorno a uma categoria na qual já competiu no passado com sucesso. Ao todo, o irlandês já competiu em três categorias distintas e as transformações que o seu corpo foi submetido são incríveis. Este vídeo, produzido pela ESPN, mostra isso mesmo e permite dar uma visão daquilo que sucedeu nos últimos anos.