A incrível transformação de Dirk Kuyt: há quem diga que parece dez anos mais novo

Este sábado, a propósito do dérbi entre Liverpool e Everton, a Sky Sports decidiu falar com Dirk Kuyt, um antigo jogador dos reds. Até aí tudo normal. A questão que está a dar que falar é que, quando entrou no ar, ninguém conseguia reconhecer (pelo menos à primeira vista) o antigo internacional holandês. Agora com 40 anos, há quem diga que Kuyt parece... dez anos mais novo!