A inesperada (e sensacional) reação dos adeptos do Venlo após goleada por 13-0

O VVV-Venlo foi destaque a nível internacional pela derrota que sofreu no fim de semana, ao cair com estrondo aos pés do Ajax (13-0). Normalmente, uma derrota daquele género deixaria os fãs furiosos, mas a verdade é que sucedeu totalmente o oposto. Ao contrário de terem sido contestados, os futebolistas do VVV acabaram por ser consolados pelos seus adeptos de uma forma incrível, como se pode ver no vídeo acima.