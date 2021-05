A carregar o vídeo ...

Daniel Ricciardo é um dos pilotos mais humorados do paddock de F1 e raramente foge às perguntas que lhe são feitas, mas esta sexta-feira foi colocado entre a espada e a parede perante uma pergunta algo... atrevida. Em causa estava o tamanho do seu nariz e se isso seria indicador de que outra parte do seu corpo também seria grande. A resposta foi... insólita.