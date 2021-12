A carregar o vídeo ...

Domingo, diante do Liverpool, o sul coreano Heung-min Son vai chegar aos 300 jogos pelo Tottenham, mas ao que parece o jogador dos spurs não está muito interessado em estatísticas. Ou pelo menos não as segue... "300? Wow! Sabes melhor as minhas estatísticas do que eu, por isso tenho de estar grato", disse, bem humorado, o sul-coreano.