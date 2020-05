A carregar o vídeo ...

A Bundesliga voltou esta tarde numa nova era do futebol, sem a presença de qualquer adepto nas bancadas. A situação gerou todo o tipo de momentos insólitos, mas houve um que fez furor nas redes sociais. Utilizando a sua televisão e um portátil, um utilizador do Twitter decidiu animar a sua transmissão com recurso a cânticos do youtube. Na falta de melhor..