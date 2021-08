A integração de Sancho e a chegada de Varane: Solskjaer respondeu a tudo

Solskjaer abordou esta sexta-feira, na antevisão ao duelo deste sábado com o Leeds, como tem sido a integração de Jadon Sancho no Manchester United. "Está integrado definitivamente. Teve uma boa semana. Infelizmente ficou doente, depois das suas férias e ficou alguns dias sem treinar. Mas integrou-se bem no grupo e está mais em forma do que esperávamos. Não sei quando é que vai começar a jogar. Não treinou connosco. Ainda não está a 100%", atirou, para depois esclarecer a situação de Raphael Varane. "Já está em Manchester, mas ainda tem de cumprir quarentena. Estará preparado em breve", revelou. [Vídeo: One Football]