As 'meias' da Supertaça de Espanha disputam-se dias 12 e 13 na Arábia Saudita, com os desafios Barcelona-Real Madrid e Atlético Madrid-Athletico Bilbao. A promoção televisiva do evento é... bizarra, porque conta com alguns erros de castelhano e não é propriamente cativante. Os 'memes' já começaram a aparecer nas redes sociais...