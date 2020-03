A jogada de mestre do Ajax na Youth League: guarda-redes suplente entrou para os penáltis e foi herói

A carregar o vídeo ...

O Ajax apurou-se esta quarta-feira para a próxima ronda da UEFA Youth League e bem que pode agradecer ao guarda-redes Daan Reiziger. Suplente na partida diante do At. Madrid, o guardião de 18 anos entrou em campo em cima do apito final para assumir a grande responsabilidade de defender a sua baliza e acabou a brilhar. Não só defendeu três cobranças, como até marcou a decisiva e colocou a sua equipa nos quartos-de-final da prova jovem da UEFA.